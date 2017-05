Veel gedoe om vrijlating Janus de V., handlanger Klaas Otto komt afspraken niet na en zit weer vast

BERGEN OP ZOOM - Janus de V., de handlanger van Klaas Otto, is vrijdagavond in zijn woonplaats Bergen op Zoom opnieuw aangehouden.

Vrijdagmiddag besloot de rechter-commissaris in Breda nog om De V. vrij te laten. Later op de avond is de Bergenaar opnieuw opgepakt omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating opnieuw had geschonden.



Maandag moet Janus de V. daarom opnieuw voor de rechter-commissaris in Breda verschijnen. Welke voorwaarde De V. heeft geschonden wil een politiewoordvoerder niet zeggen.



Veel gedoe

Rondom het wel of niet vrijlaten van De V. is veel gedoe. Afgelopen week werd tijdens een pro-formazitting, waar Otto en De V. moesten verschijnen, beslist dat De V. op vrije voeten zou komen.



Woensdag werd De V. in zijn cel in Dordrecht echter opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van mishandeling. Een beslissing waar de rechter-commissaris in Breda vrijdag een streep doorhaalde. De zaak wordt maandag vervolgd.



"De soap gaat verder", verzuchtte zijn advocaat Robert van 't Land zaterdag. Hij kent de precieze reden van de aanhouding ook niet, maar hij gaat ervan uit dat het vermoeden is dat er verboden contact is geweest met getuigen of medeverdachten in de strafzaak.



Klaas Otto wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Hij zou daarbij hulp hebben gekregen van Janus de V.