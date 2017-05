Man met bijl geslagen tijdens ruzie

SINT WILLEBRORD - Een 26-jarige man is vrijdagnacht met een bijl geslagen tijdens een ruzie in Sint Willebrord. De man raakte gewond aan zijn hoofd en arm.

Het slachtoffer en de verdachte hadden ruzie in een huis aan De Gagelrijzen. Toen de politie arriveerde, was de verdachte gevlucht.



Het slachtoffer was ook vertrokken naar een ander adres. Daar is hij behandeld door het ambulancepersoneel.



De bijl is in beslag genomen. Naar de verdachte is de politie nog op zoek.