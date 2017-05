Dronken vrachtwagenchauffeur rijdt in op man

DEN BOSCH - Een dronken vrachtwagenchauffeur is vrijdagavond in Den Bosch ingereden op een man die hem probeerde tegen te houden. De man moest aan de kant springen. Hij raakte gewond aan zijn been.

De vrachtwagen raakte op de Cederstraat een geparkeerde bestelbus. De eigenaar van die bestelbus zag dit gebeuren.



Gas bij

Hij probeerde te voorkomen dat de dronken chauffeur doorreed door voor de vrachtwagen te gaan staan. In plaats van te stoppen, gaf de drankrijder juist gas bij. De man sprong aan de kant, maar hij werd toch aan zijn been geraakt.



De politie wist de dronkenlap uiteindelijk te arresteren. Zijn rijbewijs is afgepakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.