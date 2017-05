Dode bij instorten van stadhuis Woerden is bouwvakker uit Almkerk

WOERDEN - De man die vrijdag om het leven is gekomen na het instorten van het oude stadhuis in Woerden komt uit de gemeente Woudrichem. Dat meldt de gemeente Woerden zaterdag. Het gaat om een 42-jarige bouwvakker. Volgens het AD woonde de man in het dorp Almkerk.

De man werd bedolven onder het puin nadat een deel van het oude stadhuis instortte tijdens sloopwerkzaamheden. Het lichaam van de man werd vrijdagavond rond acht uur gevonden.



Een dag na het ongeval heeft sloopbedrijf Lek zaterdagmorgen het ingestorte deel en het resterende noordelijke bouwdeel gesloopt. Rond het middaguur waren de werkzaamheden afgerond. Het bouwterrein is weer veilig.