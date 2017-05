Oncologiecampus bij het Amphia-ziekenhuis in Breda levert zeker 2500 banen op

BREDA - Op het terrein van het Amphia-ziekenhuis in Breda komt een oncologie-campus (BRON) die tot 2025 zeker 2500 banen op gaat leveren. BRON (Brabant Oncologie) Campus richt zich op de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes, producten en voorlichting voor kankerpatiënten.

Dat meldt BN DeStem zaterdag. De stichting krijgt financiële ondersteuning van bedrijven als Siemens, Renishaw, Canon en Toshiba. Ook de farmaconcerns Jansen en Amgen, die beide een grote vestiging in Breda hebben, willen bij de campus aanhaken.



Verder wordt er nauw samengewerkt met Amphia en het Verbeeten Instituut. BRON denkt ook aan samenwerking met NHTV en Avans.



Veel onderzoek

BRON houdt zich niet bezig met fundamenteel onderzoek (universiteiten) en met de feitelijke behandeling van patiënten (ziekenhuizen).



Gerard Tijmes van de stichting zegt in de krant dat er ‘veel onderzoek wordt gedaan, maar dat wordt vaak niet vertaald in producten en behandelmethodes voor patiënten'. "Wij gaan die ruimte opvullen door gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen."