Alles uit de kast voor fout Songfestivalfeest: groot scherm, puntenlijsten en oerlelijke bokaal

DEN BOSCH - Slechte zangers en zangeressen, foute windmachines en héél véél vriendjespolitiek. Op voorhand vinden veel mensen het Songfestival niet om aan te zien. Maar stiekem kijken we uiteindelijk toch in grote getalen. Iemand die zijn liefde voor het muzikale feestje zeer zeker niet onder stoelen of banken steekt, is Tio Lelieveld uit Den Bosch. Hij geeft zaterdagavond een Eurovisiefeestje mét groot scherm, puntenlijsten en afschuwelijke bokaal.

Ongeveer 35 man verwacht Lelieveld. De helft daarvan is Songfestivalfanaat, de andere helft komt voor de gezelligheid. Liefde voor het liedjesfestijn is dan ook geen vereiste: "Er is maar één ding verplicht. Alle gasten moeten een puntenlijst invullen. Aan het einde van de avond gaat iemand er dan vandoor met de meest vreselijke bokaal die je maar kunt winnen. "



Lelieveld zelf is een echte fan. Zijn favorieten staan dan ook al lang vast: "Portugal vind ik echt geweldig. En Nederland natuurlijk, de meiden hebben het donderdag superstoer gedaan. Italië wordt veel genoemd, maar die vind ik wat minder. En het jodelnummer van de Roemenen vind ik wel weer geweldig."Al een jaar of vijf kijkt de Bosschenaar met vrienden bij hem thuis. Eerst waren dat er een handvol, inmiddels dus zo'n 35. "De tv werd wat te klein. Dus hebben we een projector geregeld en een groot wit bord. En in de tuin staan speakers, zodat mensen het daar ook kunnen volgen."Er was een tijd dat Lelieveld de muzikale hoogstandjes en missers het liefst in stilte tot zich liet komen. "Maar nu vind ik de gezelligheid toch belangrijker. En als ik de commentaren wil horen en wil weten of er goed en zuiver wordt gezongen, kijk ik de hele uitzending morgen gewoon nog eens terug."