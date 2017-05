Vader verbijsterd over vrijlating Pool die 2-jarige Ize doodreed: 'Een bizarre afloop'

HEESCH - De vader van het 2-jarige meisje Ize uit Heesch, dat vier jaar geleden met haar opa en oma is doodgereden door een Pool, reageert verbijsterd op diens vrijlating. De Pool is vervroegd vrijgelaten om bij de bevalling van zijn vriendin in Polen te zijn.

"Ik vind het bizar, het is voor ons een nieuwe klap die kwam als een donderslag bij heldere hemel. Wij zijn verbijsterd, net als heel Nederland", zegt vader Erik Derijks. Deze maand is het vier jaar geleden dat de Pool zijn 2-jarige dochtertje en haar opa en oma doodreed in het Limburgse Meijel.



Vrij man

"Hij is weer vrij man en heeft maar een deel van zijn straf uitgezeten, voor hem pakt het gewoon weer goed uit", aldus Erik Derijks. Hij maakte zich eerder erg kwaad toen de rechter de Pool enkel een taakstraf oplegde. Derijks was toen zo boos, dat hij in de rechtbank een stoel naar de rechter gooide.



Door de maatschappelijke discussie die na dat incident in de rechtbank ontstond, kreeg de Pool later alsnog een celstraf van 15 maanden opgelegd. Daarvan heeft hij nu krap 9 maanden uitgezeten. Dat de Pool nu als ongewenst persoon te boek staat en Nederland niet meer in mag is voor Erik Derijks geen troost: "Dit is voor ons een bizarre afloop."