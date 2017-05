Melissa Boekelman plaatst zich voor WK Atletiek: 'Lekker hoor!'

BREDA/ LONDEN - Melissa Boekelman mag deze zomer naar de WK Atletiek in Londen. Zaterdag stootte de Bredase atlete haar kogel tijdens een wedstrijd in Shanghai naar 17,83 meter. Het limiet voor de WK ligt op 17,75 meter.

Het gezegde 'al het goede komt in drieën' ging zaterdag zeker op voor de 28-jarige Boekelman. Haar derde poging was de beste. Ze werd zesde tijdens de Diamond League-wedstrijd in China.Boekelman is blij: "Zo vroeg me al plaatsen voor de WK is lekker hoor. Dat neemt de druk weg."Voor de Olympische Spelen vorig jaar in Rio was dat nog héél anders. Toen stootte ze een maand van tevoren ver genoeg voor een olympisch startbewijs. Boekelman schopte het daar tot de kwartfinales. Afgelopen maart was de krachtatlete er ook bij op de EK indoor in Belgrado. Ze haalde de finale daar niet. Op de EK in Amsterdam behaalde ze een achtste plek.