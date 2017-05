Topdrukte bij de bloemist: 'Moederdag drukste dag van het jaar'

VALKENSWAARD - Met emmers tegelijk gaan de bloemen op zaterdag voor moederdag de deur uit bij bloemenzaak Detifleur in Valkenswaard. "Het is de beste dag van het jaar ", zegt bloemenverkoopster Ine Detillon. Ook bij andere bloemenzaken is het topdrukte voor moederdag.

Valentijnsdag mag dan populair zijn geworden de laatste jaren, maar moederdag steekt er bij de bloemist nog met kop en schouder bovenuit. De bloemen zijn niet aan te slepen."Wij hebben op zondag ook nog een speciale bezorgdienst voor moederdag", aldus Ine Detillon van Detifleur.



De toppers

Vooral bloemen in pasteltinten, pioenrozen, orchideeën en tuinplanten worden veel verkocht: "Dat zijn onze toppers", zegt de verkoopster van Detifleur. Hoeveel bloemen er precies over de toonbank gaan, dat kan ze niet zeggen, maar het zijn er heel veel.



Ook de chocolaterie in het centrum van Valkenswaard doet goede zaken voor moederdag. Wie bonbons wil kopen op deze zaterdag moet even geduld hebben, want het is aansluiten in de rij.