Toeterende boten en biertjes, watersportvereniging viert 50ste verjaardag

DRIMMELEN - De scheepshoorns klinken zaterdag veelvuldig in de jachthaven van Drimmelen. Watersportvereniging Biesbosch bestaat 50 jaar en dat vraagt om een feestje.

Het hoogtepunt van de dag is de vlootschouw. Vijftig boten trekken aan het publiek op de kade voorbij. Op het water kijken de commissaris van de Koning Wim van de Donk en burgemeester Gert de Kok vanaf een admiraalsschip toe.



Iedere boot die voorbij komt toetert een keertje om de commissaris te groeten. "Dat vind ik nou mooi", vertelt een toeschouwer. "Iedere boot heeft zo z'n eigen groet. Dat is zoals het hoort." De man en z'n vrienden staan te genieten met een biertje in de hand. "Leuk dat ze dit organiseren. Het is hartstikke mooi om te zien allemaal."Ook Erik van Dijk van de watersportvereniging kijkt tevreden toe: "We wilden vlaggetjesdag terug halen maar dan in een nieuw jasje. Ons jubileum vonden we daar een mooie gelegenheid voor."