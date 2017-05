Vanavond gaat het gebeuren: hoe ver komt OG3NE op het Songfestival?

KIEV - Het moment van de waarheid. OG3NE staat zaterdagavond in de finale van het Eurovisie Songfestival in het Oekraïnse Kiev. Lisa, Amy en Shelly zijn als zesde aan de beurt met hun liedje Lights and Shadows.

Het nummer van de Fijnaartse zussen is een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder, die vrijdagavond de drie verraste met een bezoek aan Kiev.



De finale van het Eurovisie Songfestival begint om 21.00 uur. De uitslag wordt rond 00.30 uur verwacht. Nederland neemt het op tegen vijfentwintig landen.De kans dat Nederland met de winst naar huis gaat, is volgens de voorspellingen van de bookmakers niet zo groot. De strijd om de winst lijkt te gaan tussen Portugal en Italië.Op sociale media is er in ieder geval genoeg support voor OG3NE te vinden. Ook buiten ons land zijn er supporters voor #teamOG3NE.