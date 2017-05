Politie zoekt Fransman na aanrijding A2

MAARHEEZE - De politie is op zoek naar de persoon die zaterdagavond een aanrijding heeft veroorzaakt op de A2 bij Maarheeze. Het gaat vermoedelijk om een Fransman. Dat meldt de wijkagent van de politie in Cranendonck.

Op een foto is de zien dat de persoon een flinke ravage heeft achtergelaten op het stuk snelweg. Het ziet ernaar uit dat de bestuurder tegen de vangrail is gereden. Er ligt ook veel aarde op de weg. Het verkeer wordt langs de vluchtstrook geleid en de omgeving is afgezet.



De man is volgens de wijkagent over de weg Driebos, langs de Visvijver naar het station Maarheze gevlucht. Het zou gaan om een man van 1.75 meter. Hij heeft donker kort haar, donkere bovenkleding en draagt een witte plastic tas.