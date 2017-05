Gewapende overval op pizzakoerier, daders op de vlucht

ROOSENDAAL - Op de Pater Damiaanstrraat in Roosendaal is zaterdagavond een pizzakoerier overvallen. Dat meldt de politie.

De daders waren gewapend en zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of de pizzakoerier gewond is geraakt en of de overvallers iets buit hebben gemaakt.



Vaker doelwit

Pizzakoeriers zijn de vaker doelwit van overvallen. In Breda werden in december 2016 in anderhalve week tijd drie overvallen gepleegd. Domino's Pizza en New York Pizza rustten hun koeriers daarna uit met bodycams.