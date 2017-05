OG3NE eindigt als elfde op het Songfestival

KIEV - OG3NE is als elfde geëindigd op het Eurovisie Songfestival in het Oekraïnse Kiev. De winst zat er helaas niet in, maar de dames mogen trots zijn. Lisa, Amy en Shelly zongen de sterren van de hemel gaven een emotionele uitvoering van hun liedje Lights and Shadows. Winnaar is Portugal met het nummer Amar Pelos Dois.

De zussen uit Fijnaart mochten als zesde hun nummer ten gehore brengen. Israël opende de finale. Voor Nederland stond Armenië als vijfde op het podium en na het optreden van OG3NE was het de beurt aan Moldavië. De show werd afgesloten door Frankrijk.



Douwe Bob, de Nederlandse inzending van vorig jaar, maakte de puntenverdeling van Nederland bekend. Ons land gaf de welbekende 'douze points' aan Portugal. OG3NE kreeg 15 punten van de televoters.