OG3NE na elfde plaats: 'Een beetje teleurgesteld en heel trots'

KIEV - OG3NE eindigde als elfde op het Eurovisie Songfestival. Lisa, Amy en Shelly stonden na afloop met gemengde gevoelens, ze zijn teleurgesteld en tegelijkertijd ook trots.

"We zijn wel een beetje teleurgesteld. We gingen voor een hogere positie dan de elfde plek. Maar het is niet anders. We hopen dat we iets goeds hebben neergezet en zijn zelf in ieder geval heel trots", was de eerste reactie van de drie dames.



ZIE OOK: OG3NE eindigt als elfde op het Songfestival



Na afloop van het zingen van Lights and Shadows vielen de drie zussen elkaar huilend in de armen. Shelley geeft aan dat het tranen van geluk waren. "Alles kwam bij elkaar. Dat we daar met z'n allen konden staan, dat we al zoveel positieve reacties hadden gekregen. Mama die uiteindelijk als verrassing toch hier naartoe kon komen."



Amy: "Dat doet dat liedje zo vaak. En op dat moment weet je dat dat het laatste moment op het podium is. Dat gevoel is zo anders en zo gaaf. Dat voel je."



'Verkeerde kant'

Lisa, Shelley en Amy waren al 'een beetje aan het feesten' voordat de puntentelling begon. Dan kan het alle kanten op. En het ging net de verkeerde kant op. Maar we zijn heel trots met de score die we hebben gehaald en hebben er alles aan gedaan", aldus Shelley.