Auto ramt paaltjes en belandt in voortuin, bestuurder gaat er vandoor

GEFFEN - Een bestuurder is zaterdagnacht met zijn auto in een voortuin beland aan de Papendijk in Geffen. De bewoners of hulpdiensten waarschuwen vond de automobilist niet nodig. De bestuurder is er vandoor gegaan.

De bestuurder raakte eerst wat paaltjes langs de kant van de weg en kwam toen in de voortuin terecht. Over de oorzaak van het ongeval is verder niks bekend. Het is ook niet duidelijk of de automobilist een man of vrouw is.



Iemand aangehouden

Volgens een getuige heeft de politie de eigenaar van de auto opgespoord en in zijn of haar woning iemand aangehouden. De auto is weggesleept en de politie doet verder onderzoek.