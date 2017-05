Voorbijganger vindt gewonde vrouw in Den Bosch, politie doet onderzoek

DEN BOSCH - Op de Donkerhooiweg in Den Bosch is zondagochtend rond kwart voor acht een gewonde vrouw gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe zij gewond is geraakt. De politie kijkt of er sprake is van een misdrijf.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is ze niet in levensgevaar. Wat voor soort verwondingen ze heeft, is niet bekend.



Een voorbijganger vond de vrouw in het natuurgebied en belde de hulpdiensten. Wat er is gebeurd, is dus nog niet duidelijk.“Wij houden alle scenario’s open. Op dit moment is er veel meer onduidelijk dan duidelijk”, aldus de woordvoerder. "Ik weet ook niet of vandaag al duidelijk wordt wat er gebeurd is."