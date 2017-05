Vier snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt: 'Ringbanen zijn geen racebanen'

EINDHOVEN/TILBURG - Vier automobilisten hebben hun rijbewijs in moeten leveren. In zowel Tilburg als Eindhoven reden twee snelheidsduivels meer dan vijftig kilometer te hard.

In de nacht van zaterdag op zondag reed een 26-jarige Tilburger 114 kilometer op de Ringbaan Oost, waar 50 is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs afgeven en te voet verder gaan. Een nacht eerder reed een 32-jarige Tilburger 126 op de Ringbaan Zuid, waar de maximum snelheid 70 is.



De politie laat via Twitter weten dat de 'ringbanen geen racebanen zijn'. "Ondanks het feit dat de Ringbanen bedoeld en gemaakt zijn om een vlotte doorstroming van het verkeer in Tilburg te realiseren is het natuurlijk levensgevaarlijk om met dat soort snelheden door de bebouwde kom te rijden."



In de nacht van zaterdag op zondag werd een 28-jarige bestuurder uit Best van de weg gehaald op de John F-Kennedylaan. Hij reed 119 op een stuk waar 50 is toegestaan. Een 25-jarige Eindhovenaar reed op de John F. Kennedylaan 126 op een stuk waar 70 de maximaal toegestane snelheid is.