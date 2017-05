Gewapende overval op cafetaria in Elsendorp, dader voortvluchtig

ELSENDORP - Aan de Elsendorpseweg in Elsendorp is zaterdagavond een cafetaria overvallen. De man deed een greep uit de kassa en ging er daarna vandoor.

Rond vijf voor elf kwam een man het cafetaria binnen gelopen, alleen de eigenaars waren nog aanwezig. De man richtte iets wat op een vuurwapen leek op de vrouw en eiste geld. Nadat hij een greep uit de kassa had gedaan ging hij er vandoor.



Politie zoekt getuigen

In de zoektocht naar de overvaller vraagt de politie getuigen van de overval zich te melden. De overvaller is een man, ongeveer 1,90 meter lang en hij sprak accentloos Nederlands.