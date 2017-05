'We Are Public' gaat los in Brabant, 2000 cultuurliefhebbers doen mee

We Are Public gaat ook van start in onze provincie.

DEN BOSCH - “We hebben het gehaald!” Marleen Hartjes van de organisatie We Are Public is door het dolle heen. Want maandag moest de club 2000 leden hebben die voor vijftien euro per maand voorstellingen en exposities willen bezoeken. Zondagochtend barstte er gejuich los: 2015 cultuurliefhebbers hebben zich inmiddels aangemeld.

De leden van ‘We Are Public’ krijgen een pas waarmee ze ongeveer zeventig culturele activiteiten kunnen bezoeken. In de Randstad draait het al langer, nu gaat ook Brabant mee doen.



Feestje in Verkadefabriek

De organisatie had minimaal 2000 leden nodig om écht van start te kunnen gaan. Zondag werd bekend dat de club dit aantal inmiddels voorbij is. “We zijn echt ongelooflijk blij”, vertelt Hartjes. “Vanaf 1 juni gaan we officieel beginnen. Fijn dat zoveel mensen in onze provincie belangstelling hebben voor kunst en cultuur. Al mogen er natuurlijk altijd meer leden bij.”



In de Verkadefabriek in Den Bosch wordt zondagmiddag een evenement gehouden speciaal voor de leden van ‘We Are Public’. Hartjes: “We willen graag weten wie de ‘we’ in We Are Public zijn. Ze kunnen met elkaar kennismaken en ook alvast een deel van het aanbod ontdekken. Er is onder meer een voorstelling van Lucas de Man.”Nu het deelnemersaantal is gehaald, wordt er in de Verkadefabriek natuurlijk flink gefeest. “Vrijdag kwamen we nog net wat mensen tekort”, vertelt Hartjes. “We hadden het evenement dan gebruikt om nog wat laatste belangstellenden over de streep te trekken. En dat gaan we uitgebreid vieren!”