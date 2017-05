Moeder van OG3NE-zussen trots op dochters: 'Dit is mooiste Moederdag ever'

KIEV - De dames van OG3NE werden vrijdagavond enorm verrast. Hun zieke moeder kwam naar Kiev om haar dochters Lisa, Amy en Shelley te zien schitteren op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival. Apetrots was mama Isolde Vol op haar drie meiden: “Voor mij hebben ze gewonnen."

OG3NE eindigde zaterdagavond als elfde met hun liedje Lights and Shadows. Na afloop waren ze een beetje teleurgesteld, maar een dag later overheerst een gevoel van trots. “We zijn trots op ons hele team”, zegt Lisa. Amy vult aan: “En op de mensen die ons gesteund hebben en waar we zoveel leuke berichten van hebben gekregen.”



Emoties kwamen er uit

Na afloop van hun optreden was het drietal even emotioneel. Dat waren vooral spanningen die er even uitkwamen. “En natuurlijk ook omdat mama in de zaal zat”, vertelt Amy. “We zijn zolang bezig geweest met dit optreden, de zaal was te gek en mama was er. Dat kwam er na afloop even uit.”



LEES OOK: OG3NE eindigt als elfde op het Songfestival



Moeder Isolde Vol zei na afloop heel trots te zijn op haar meiden. “Ik ben zo ongelooflijk trots op ze. Voor mij hebben ze echt gewonnen Dit is echt de mooiste Moederdag ever.” Vader Rick: “Natuurlijk kwamen we voor de winst, dus de elfde plaats was wel een kleine teleurstelling. De top vijf hadden we graag willen bereiken.”



En niet alleen de moeder van de zusjes is apetrots. Ook 'buurman' Frans Bauer sprak vol lof over de meiden. "Ik zie een internationale carrière voor me. Maar het mooiste was natuurlijk dat jullie moeder aanwezig was in Kiev."