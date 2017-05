LIVE: ontknoping van de Eredivisie met Willem II-Ajax en PSV-PEC Zwolle

TILBURG - Aan kop van de Eredivisie zijn vanmiddag alle ogen gericht op Rotterdam én Tilburg. Want welke rol kan Willem II spelen in de ontknoping van de Eredivisie? De Tilburgers ontvangen in eigen huis Ajax. PSV neemt het ondertussen op tegen PEC Zwolle. Volg het hier live.

62. Van Ginkel bijna met de gelijkmaker voor PSV!



58. Klaassen kopt bijna de 0-3 binnen in Tilburg, maar treft de paal. Daarna moet Lamprou redden op een inzet van Neres.52. PSV komt bijna met 0-2 achter.48. Game over in Tilburg, waar Ajax op 0-2 komt. Sanchez laat Lamprou kansloos.45. En ook in Tilburg gaan de ploegen naar de kleedkamers. Ajax leidt dankzij Dolberg met 1-0. Even daarvoor moest Lamprou nog een inzet van Kluivert wegwerken.45. Rust in Eindhoven. Onderstaande tweet zegt genoeg, voorlopig. PEC leidt met 0-1.38. Ajax komt op 0-1 in Tilburg. Riedewald vindt Kluivert en die biedt Dolberg een niet te missen kans.34. Weer een gevaarlijke vrije trap van Thom Haye. Schiet verrassend (en van ver) op het doel van Ajax en die bal zit er niet ver naast.29. Oei. Doelpunt PEC Zwolle! PSV-doelman Jeroen Zoet blundert en Van de Pavert profiteert. PEC Zwolle op 0-1.25. Fran Sol komt net te kort om een mooie vrije trap van Haye binnen te werken. PSV komt ondertussen niet verder dan wat losse flodders van grote afstand.21. Ajax wordt sterker: Lamprou moet redding brengen op een inzet van Kluivert en doet dat met verve.15. Kwartier gespeeld in Tilburg en Eindhoven, waar voorlopig weinig gebeurt. Het vuurwerk wordt afgestoken in Rotterdam, waar Dirk Kuijt de tussenstand heeft verdubbeld: 2-0.1. Het eerste wapenfeit is voor Feyenoord, dat al in de eerste minuut op 1-0 kwam tegen Heracles. Ondertussen moest Ajax-doelman Onana een inzet van Abubakar onschadelijk maken. Goede kans voor de Tricolores.