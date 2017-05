Wow! NAC-fans maken voor play-offs grootste spandoek ooit

BREDA - Supporters van voetbalclub NAC, verenigd in de Breda Loco's, zijn bezig met een megaspandoek. De fans hopen het doek van 60 meter breed en 24 meter hoog in te zetten tijdens de finale van de play-offs, Die moet NAC nog wel zien te bereiken, maar de supporters doen er alles aan om de ploeg naar de eredivisie te krijgen.

Een grote loods ergens op het platteland onder de rook van Breda. De geur van verf komt je tegemoet als je naar binnen gaat. Een aantal gasten - sommigen met de petjes achterstevoren- is druk met spuitbiussen in de weer. De loods is de laatste weken het domein van de Breda Loco's, een stichting die sfeeracties houdt bij NAC. Hier maken zij het grootste spandoek dat ooit bij NAC van de tribune is gerold.



Het volledige doek past eigenlijk niet in de loods en moet zo nu en dan verschoven worden. Vol trots vertelt Bram van Doorn van de Breda Loco's dan ook over de afmetingen. "Dit is echt kwaliteitwerk", zo zegt hij."Het is 60 meter breed en 24 meter hoog. Het is het grootste doek dat we ooit gemaakt hebben. Dit doek is echt voor de finale, zo'n doek verdient alleen de hoofdprijs. Mochten we het onverhoopt niet halen, dan gebruiken we het wel volgend seizoen.""De inhoud hou ik nog even geheim. Het heeft in ieder geval te maken met de stad Breda. Er zit heel veel geel, grijs en zwart in. Dat is het, meer ga ik er niet over zeggen", lacht NAC-fan Bram van Doorn."Een heleboel jongens hebben hier keihard aan gewerkt de afgelopen weken", vervolgt het bestuurslid van de stichting Breda Loco's. "Wij zijn nu veertien dagen zo'n uur of zes er mee bezig. En dat gemiddeld met vijf tot acht mensen. De kosten gaan over de vijfduizend euro."Ook bij de thuiswedstrijd tegen FC Volendam, aanstaande zondag 21 mei, zetten de Breda Loco's hun beste beentje voor. "We gaan er een grote bende van maken", zegt Van Doorn. "Shooters, confetti, werplinten en alle zwaaivlaggen gaan van stal. We hopen dat het goed genoeg is om naar de finale te gaan."Want dan, dan is het tijd voor de megavlag.Alles over de Brabantse clubs play-offs is hier te vinden: https://storify.com/omroepbrabant/play-offs-2017