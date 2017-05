Buurman blust brandende deurmat in Drunen, politie denkt aan brandstichting

DRUNEN - Een woning aan het Gelderhof in Drunen is in de nacht van zaterdag op zondag bijna in vlammen opgegaan. Op de oprit werd door een buurman een brandende deurmat gevonden. Met emmers water wist hij erger te voorkomen. De politie meldt uit te gaan van brandstichting.

Volgens de politie is het vuur op de oprit ontstaan en moet onderzoek uitwijzen wat de aanleiding was.



Niemand thuis

Het zou gaan om een leegstaande woning, er was dus niemand thuis. “Er is nog niemand aangehouden, we onderzoeken de oorzaak en precieze gebeurtenissen”, aldus een woordvoerder.