Gerbrands baalt van politie en justitie: 'Daders rookbommen kunnen gewoon op tribune zitten'

EINDHOVEN - PSV-directeur Toon Gerbrands baalt van de ‘passieve houding’ van politie en justitie om de supporters die rookbommen afstaken tijdens PSV-Ajax, op zondag 23 april, op te sporen. “Het zou kunnen zijn dat ze nu gewoon op de tribune zitten. Dat vinden wij onacceptabel en aan niemand uit te leggen”, aldus de directeur van de Eindhovense club.

Gerbrands vertelt dat tweehonderd mensen zich hebben gemeld met tips over de daders. Twee supporters zijn herkend op camerabeelden en hebben een levenslang stadionverbod gekregen. Volgens de directeur zijn er ook nog zo’n vijf tot zes andere daders mogelijk bekend. De beelden waar zij op zouden staan, moeten nog geanalyseerd worden.



“Op dit moment moet ik constateren dat politie en justitie geen actie hebben ondernomen”, vertelt hij. De directeur zegt dat hij te horen kreeg dat het nog wel eens tot half augustus kan duren voordat dit gebeurt. “In Rotterdam gebeuren er zaken en dat wordt het direct aangepakt, zo hoort het ook. Ik vind dit een gemiste kans.”PSV heeft deze wedstrijd zelf voor extra beveiliging en stewards gezorgd. De club speelt zondagmiddag tegen PEC Zwolle. “We hadden gehoopt al een stap verder te zijn”, zegt Gerbrands. “Dit had prioriteit moeten hebben en dat is niet gebeurd.”Tijdens het duel PSV-Ajax werden meerdere rookpotten aangestoken. Een enorme zwarte rookwolk ging door het stadion. De EHBO behandelde vijftien gewonden in het Philips-stadion. Een 35-jarige Eindhovenaar werd aangehouden. Hij zei dat hij geen rol speelde bij een geplande actie , maar een achtergebleven rookpot heeft aangestoken.