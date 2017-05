HC Den Bosch in Eindhoven te sterk voor Oranje-Rood

EINDHOVEN - HC Den Bosch heeft zondagmiddag de eerste wedstrijd in de nacompetitie gewonnen. In Eindhoven was de Bossche hockeyploeg te sterk voor Oranje-Rood. Zaterdag is in Den Bosch de tweede wedstrijd tussen de twee Brabantse clubs.

Marloes Keetels zette Den Bosch op voorsprong. Maartje Paumen nam nog een strafbal, maar deze werd gekeerd door Larissa Meijer. Uiteindelijk maakte Frédérique Matla in de 63e minuut de beslissende treffer.



Zaterdag 20 mei is de return in Den Bosch. Als Oranje-Rood wint, wordt een dag later de beslissende wedstrijd gespeeld.