Koperdieven stelen buizen en kabels in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven heeft een flinke hoeveelheid koperen buizen en kabels gevonden in een zwarte Ford Ka. De auto stond geparkeerd aan de Barneveldstraat in Eindhoven. Twee mannen zijn aangehouden, ze worden verdacht van koperdiefstal én heling.

Naast de Ford heeft de politie ook een zwarte Volkswagen Polo in beslag genomen. De twee auto’s zijn waarschijnlijk gebruikt bij de koperdiefstal.



Op zoek naar eigenaar

De politie vraagt zich af waar het koper vandaan komt en wie de eigenaar is. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.