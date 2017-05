Willem II sluit seizoen af met nederlaag tegen Ajax en dertiende plaats

TILBURG - Willem II heeft het Eredivisieseizoen afgesloten op de dertiende plaats. De Tilburgers verloren in het slotduel met 1-3 van Ajax, dat desondanks naast de landstitel greep door de zege van Feyenoord op Heracles.

Ajax startte met een historisch jonge ploeg. Nog nooit in de zestigjarige geschiedenis van de eredivisie verscheen er een formatie met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en 139 dagen aan de aftrap.



Helaas voor Willem II was Ajax ook met die piepjonge formatie veel te sterk. Het was vooral aan doelman Kostas Lamprou van Willem II te danken dat alleen Kasper Dolberg, Davinson Sanchez en Davy Klaassen scoorden. Uitgerekend Jari Schuurman, Feyenoorder in Tilburgse dienst, trof in de slotfase nog doel voor Willlem II.