PSV zwaait af met 4-1 zege op PEC Zwolle: 'We zijn terecht derde geworden'

EINDHOVEN - PSV heeft het seizoen afgesloten met een overwinning en de derde plek op de ranglijst. Na een stroeve start werd PEC Zwolle uiteindelijk met ruime cijfers verslagen: 4-1.

Na bloemen voor Andrés Guardado – hij speelde zondag zijn honderdste wedstrijd voor de Eindhovenaren – beleefde PSV een miserabele start. Jeroen Zoet zat er helemaal naast en zag Ted van de Pavert profiteren: 0-1. Menig verzuimde vervolgens om de stand te verdubbelen.



De thuisploeg speelde lang flets, maar kwam uit het niets terug. Héctor Moreno knikte de 1-1 binnen en pal daarna zette Santiago Arias PSV op 2-1. Sam Lammers zorgde daarna met een mooi afstanddschot voor de 3-1 en Bart Ramselaar verzorgde het slotakkoord.“We hebben dit seizoen te weinig gebracht en zijn terecht derde geworden”, zei Philip Cocu na afloop. Dat heeft voor een deel te maken met scorend vermogen. Daarnaast toonden we in sommige wedstrijden niet de absolute scherpte.”En over het team van volgend seizoen: “Ik verwacht dat er het een en ander gaat gebeuren in de zomer. Het liefst zo vroeg mogelijk, in juni.”