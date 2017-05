Scorende Willem II'er Jari Schuurman: 'Misschien nog even naar de Coolsingel'

TILBURG - Hij maakte de 1-3 tegen Ajax terwijl zijn grote liefde Feyenoord de landstitel pakte. De laatste speelronde van de Eredivisie was voor Jari Schuurman een speciale. ‘Misschien sluit ik nog wel even aan op de Coolsingel.’

“Tuurlijk, het is misschien de eretreffer, maar het is toch mooi om te scoren.” Willem II speelde alleen nog voor een zo hoog mogelijke klassering op de ranglijst. Na de wedstrijd bleek dat een dertiende plek te zijn: was niet de positie waar de Tilburgers op hoopten. “We hebben een goed seizoen gedraaid, helaas zijn we nog wel wat plekken gezakt. We wilden de play-offs Europa League halen en dat is niet gelukt.”

Coolsingel

Schuurman, gehuurd van Feyenoord, heeft het naar zijn zin en sluit niet uit dat hij nog een seizoen blijft. “Ik heb nog geen idee, maar ik speel de laatste tijd veel, dus dat is mooi.” Als Schuurman zijn afscheid van de Tilburgse fans heeft gehad, rijdt hij misschien nog wel even door naar de Coolsingel. “Ik ben heel blij voor Feyenoord. Het is mooi feestje. Misschien sluit ik straks nog wel even aan.”