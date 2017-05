Ze zijn weer thuis! Warm welkom voor OG3NE op Schiphol

AMSTERDAM - Ze zijn weer thuis! De meiden van OG3NE landden zondagmiddag op Schiphol en werden daar opgewacht door enthousiaste fans. Lisa, Amy en Shelley werden tijdens de terugreis vergezeld door vader Rick en moeder Isolde.

Onder luid applaus en gejuich werden de meiden feestelijk onthaald op het vliegveld. Het drietal werd zaterdag elfde tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev. Bijna twee weken waren de zusje in Oekraïne om zich voor te bereiden en te repeteren.



Trots op OG3NE

De grootste verrassing was de komst van mama Isolde naar Kiev. Vrijdag werden Lisa, Amy en Shelley verrast door hun zieke moeder, die tóch haar drie dochters aan kon moedigen. Het zorgde voor een emotioneel optreden tijdens de zangwedstrijd.



OG3NE was zei na het behalen van de elfde plaats een beetje teleurgesteld te zijn, maar ook erg trots. “We zijn trots op onze score en hebben er alles aan gedaan.” Dat ook Nederland trots is op de Brabantse meiden was zondag duidelijk tijdens het feestelijke welkom op Schiphol.