PSV sluit seizoen af met lege handen: 'Je komt hier voor prijzen. Jammer dat dat niet is gelukt'

EINDHOVEN - PSV speelde zondagmiddag tegen PEC Zwolle een wedstrijd die eigenlijk het gehele seizoen typeert. Soms tenenkrommend en inspiratieloos, soms heel goed. Het leverde ditmaal een 4-1 zege op. ‘In de tweede helft hebben we in elk geval een goed signaal afgegeven.'

“In de eerste helft was het breien. Het tempo lag te laag. Dat hebben we in de tweede helft omhoog gegooid, meer kansen gecreëerd en in de laatste minuten mooie goals gemaakt”, zo vatte Marco van Ginkel het samen. “We blijven wel met lege handen achter. Dat is jammer. Het zat er net niet in dit jaar.”



Bart Ramselaar, een van de uitblinkers van zondag, sprak van ‘eind goed, al goed’. “In de tweede helft hebben we goed signaal afgegeven richting ons publiek. De eerste helft was onder ons niveau.”

“De derde plek is niet heel goed. Voor mezelf was het wel een goed seizoen. Ik heb 33 wedstrijden gespeeld en ben in dat opzicht tevreden, maar je hoopt hier toch prijzen te pakken. Jammer dat dat niet is gelukt.”