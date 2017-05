Feyenoordfan viert feest in alternatieve Hofpleinfontein

BOXTEL - Wat doe je als je Feyenoordfan bent maar niet in Rotterdam woont? Dan zoek je je eigen fontein om het landskampioenschap in te vieren.

De supporters van de Rotterdamse voetbalclub doken zondagmiddag na de winst op Heracles Almelo massaal in de Hofpleinfontein aan de Coolsingel in de Havenstad.



Een Brabantse fan kon zijn geluk niet op en zocht een alternatief voor de Hofpleinfontein. Hij vond zijn kampioensfontein op de Markt in Boxtel.



Het kleine waterfeest werd gedeeld op Dumpert.nl en doet het goed op sociale media.