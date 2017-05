PSV-talent Albert Gudmundsson niet blij met uitblijven debuut: '...'

EINDHOVEN - Albert Gudmundsson heeft zondagavond op Twitter even laten merken ontevreden te zijn dat hij ook in de laatste wedstrijd in dit seizoen geen debuut heeft kunnen maken in het eerste team van PSV.

Op een tweet waarin werd opgemerkt dat Ajax speelde met spelers van gemiddeld 20 jaar en 139 dagen, reageerde het IJslandse talent cynisch met '...'



Gudmundsson is inmiddels al international van IJsland en heeft een goed seizoen bij Jong PSV achter de rug. Vooral door een sterke tweede seizoenshelft werd hij daar clubtopscorer met 18 doelpunten.Hoewel hij ook regelmatig meetrainde met de eerste selectie kreeg hij nog geen speeltijd van trainer Phillip Cocu. Blijkbaar tot ongenoegen van Gudmundsson, die de tweet overigens ook weer snel verwijderde.