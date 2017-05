Weer autobrand in Tilburg, nu raak aan de Ardennenweide

TILBURG - In Tilburg ging in de nacht van zondag op maandag opnieuw een auto in vlammen op. Dit keer was het raak aan de Ardennenweide. In een paar maanden tijd staat de teller qua autobranden in de stad nu op zestien.

Een taxichauffeur zag zondagnacht iets na halfvier iemand wegrennen van de brandende auto in de Ardennenweide. Politie en brandweer gaan daarom uit van brandstichting.

De eigenaar van de auto zou volgens een omstander een vermoeden hebben wie de dader is. De brandweer bluste de autobrand, maar kon niet voorkomen dat deze onherstelbaar beschadigd raakte.

Laatste maanden vaak raak

De afgelopen tijd zijn in Tilburg al vijftien auto's in vlammen opgegaan in uiteenlopende wijken.

Zo waren er autobranden in de Oldenzaalsingel, de Griegstraat, Gabardinestraat, Nautilusstraat, Havendijk, Hopweg, Goeman Borgesiusstraat, aan het Rozemarijnhof, op de Transvaalstraat, Jan Backstraat, Kruisvaardersstraat, Vendeliersstraat, Lange Nieuwstraat en de Leimuidenstraat.