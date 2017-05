Groot gat in de weg in Hofstraat Eindhoven: 'Had veel schade kunnen veroorzaken'

EINDHOVEN - Een gat met een doorsnede van zo’n tachtig centimeter en zestig centimeter diep. Dit ontdekte een motoragent zaterdag in de Hofstraat in Eindhoven. Het gat was zo groot en diep dat dit volgens de politie 'veel schade of erger had kunnen veroorzaken'.

De motoragent nam een kijkje in de Hofstraat nadat een melding van een gat in weg binnenkwam bij de politie. In eerste instantie ontdekte de agent een gat van ongeveer dertig centimeter in de bovenste asfaltlaag.

Toen hij de bovenste laag weghaalde, kwam een nog groter gat in de weg tevoorschijn.



Waardoor het gat is ontstaan, is niet bekend. De gemeente heeft er een hekwerk omheen gezet. De weg wordt maandag gerepareerd.