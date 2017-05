Zo voorkom je de 'gijzeling' van je computer

EINDHOVEN - Als je nu de laatste update van computerbesturingssysteem Windows uitvoert dan is je computer niet meer kwetsbaar voor de gijzelsoftware die sinds vrijdag wereldwijd toeslaat. Dit is het advies van Walter Belgers van IT-beveiligingsbedrijf Madison Gurkha uit Eindhoven. Sinds vrijdag zijn wereldwijd tienduizenden computers in tientallen landen door de zogenoemde ransomware-aanval getroffen.

Ransomware is kwaadaardige software die, zoals Belgers het uilegt, je computer probeert binnen te dringen. Wanneer dit lukt, versleutelt de software informatie op je computer. Om opnieuw toegang te krijgen tot je bestanden moet je de indringer losgeld betalen.

Belgers adviseert zowel bedrijven als particulieren om dit losgeld nooit te betalen. "Je weet niet of je je spullen terugkrijgt", waarschuwt hij. De tips die Belgers geeft om te voorkomen dat je wordt getroffen door de gijzelsoftware zijn de volgende:

* Voer wanneer je dit nog niet hebt gedaan de laatste update van Windows uit

* Gebruik sowieso geen Windows XP meer, want daar komen geen updates meer voor

* En klik niet zomaar links aan in mails, wanneer zo’n mail met een link niet van tevoren is aangekondigd

Wake-up call

Word je onverhoopt toch getroffen door de kwaadaardige ransomware, installeer je computer dan opnieuw. Hiervoor moet je dan wel back-ups van je bestanden hebben gemaakt.

Belgers hoopt dat de huidige aanval werkt als een soort wake-up call voor iedereen om toch vooral back-ups te maken. Hiermee kun je volgens hem een hoop ellende voorkomen.

Waarschuwing politie

De politie waarschuwde zondag al dat mensen maandag alert moeten zijn op nieuwe cyberaanvallen wanneer zij thuis of op het werk hun computer weer aanzetten na het weekend.



Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde vrijdag al voor de gijzelsoftware.

De politie adviseert bedrijven en particulieren:

* Direct updates te installeren

* Antivirusprogramma’s te gebruiken

* Back-ups te maken van gegevens op computers

Net als de specialist van het Eindhovense beveiligingsbedrijf raadt de politie af om criminelen te betalen voor het weer toegang krijgen tot systemen en bestanden nadat je bent getroffen door de gijzelsoftware.

Hiermee wordt deze vorm van criminaliteit volgens de politie gefinancierd en in stand gehouden. Het is bovendien absoluut niet ‘zeker of betaling leidt tot het vrijgeven van de bestanden’, waarschuwt de politie.