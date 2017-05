Brand in flat, veel rookoverlast in appartementen

BREDA - In een flat aan de Roeselarestraat in Breda woedde maandagochtend een kleine brand. Het balkon van een appartement op de vierde etage raakte beschadigd.

Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet bekend.



Ventileren

De brand zorgde voor veel rookoverlast in naastgelegen appartementen. De brandweer is de flat aan het ventileren. Een persoon is nagekeken omdat die rook had ingeademd.



Rond halfelf werd het sein brand meester gegeven.