West-Brabant de vetste, wijst onderzoek uit

EINDHOVEN - Iets meer dan de helft (50,8%) van alle West-Brabanders is te dik of kampt zelfs met ernstig overgewicht. Dit blijkt uit cijfers van LocalFocus. Van alle Brabanders zijn West-Brabanders het dikst.

In Midden- en Noordoost-Brabant ligt het percentage van te dikke mensen met 49,4 procent net wat lager dan in het westen van de provincie. En in Zuidoost-Brabant ligt het percentage te dikke mensen met 47,3 procent het laagst van onze provincie.

Het dunst van alle Nederlanders zijn de inwoners van de provincie Utrecht. Hier bedraagt het percentage te dikke mensen 44 procent. Drenthe spant van alle provincies de kroon als het gaat om overgewicht. 52,9 procent van alle volwassenen in die provincie is te dik.



De cijfers van LocalFocus zijn gebaseerd op gegevens uit de Gezondheidsmonitor. Een enquête die elke vier jaar wordt uitgevoerd door onder meer de GGD.Ongeveer vijftig procent van alle volwassenen in Nederland kampt met overgewicht, zo blijkt uit het onderzoek. Onder 65-plussers is dit zelfs twee op de drie.

Bereken je bmi

Wanneer je een body-mass index (bmi) hebt van 25 of hoger dan kamp je met overgewicht. Bij een bmi van dertig of meer is er sprake van ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd. Je berekent je BMI door je gewicht (in kilogram) te delen door je lengte in het kwadraat (in meter).



Vorig jaar concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek in een ander onderzoek dat overgewicht sterk samenhangt met onderwijsniveau. Hoe minder diploma's, hoe groter de kans op overgewicht.