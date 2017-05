NL-Alert in West-Brabant: 'Feyenoordfans kom niet naar de huldiging, want de stad is vol'

BREDA - Rotterdam raadt Feyenoordfans uit onder meer West-Brabant af om nog naar het centrum van de stad te komen. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft in het westen van onze provincie twee NL-Alerts verstuurd waarin supporters wordt geadviseerd de huldiging van de landskampioen thuis of op een andere plek te vieren.

Onder meer op de Coolsingel, het Hofplein en de Binnenrotte is volgens de politie geen plekje meer te vinden.



Stadhuis

Sommige Feyenoordfans die vanaf het Centraal Station in Breda naar Rotterdam gaan, laten zich ondanks de waarschuwing er niet van weerhouden een glimp van het bordes van het stadhuis op te vangen.



Beveiligers van de NS houden de reizigers op het perron nauwlettend in de gaten. Ze geven aan de collega's in Rotterdam door hoeveel supporters er een halfuurtje later in Zuid-Holland arriveren.



Kampioensschaal

Na achttien jaar keert de kampioensschaal maandag terug in Rotterdam. Zondag won de Rotterdamse club met 3-1 van Heracles. Rond twaalf uur wordt het voetbalteam gehuldigd