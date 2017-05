EINDHOVEN - Het seizoen van PSV kan op weinig enthousiasme rekenen bij de broertjes Van de Kerkhof. "Ze worden derde. Dat is PSV-onwaardig", zegt René. "PSV moet volledig opnieuw beginnen", is het oordeel van Willy.

"Feyenoord verdient het kampioenschap, alle complimenten naar Feyenoord", zegt Willy van de Kerkhof. "PSV moet echt volledig opnieuw beginnen, denk ik. Overal naar kijken: zijn er de juiste spelers? Zijn er de juiste trainers?"



Hij vervolgt: "Het ligt natuurlijk aan alles. Een trainer moet spelers motiveren en spelers moeten de wil hebben om te winnen. En dat ontbreekt een beetje, dat is bijzonder jammer. Qua spelersmateriaal heeft PSV het beste van Nederland, maar niet het beste team."



"Er waren te veel spelers uit vorm", oordeelt René. "Luuk de Jong was niet goed. Hij is maanden uit vorm geweest. Als trainer moet je dat ook zien en zeggen: ga jij eens lekker op vakantie. Maar toch, als je in vier jaar twee keer kampioen wordt doe je het gewoon goed. Volgend jaar moet PSV echt weer voor het kampioenschap gaan."



Willy: "Er moet toch echt wel het een en ander veranderen wil je meedoen. We hebben tien keer gelijk gespeeld, als je daarvan de helft wint dan ben je glansrijk kampioen. De agressiviteit ontbrak dit jaar en de wil om te winnen, dat is te vaak voorgekomen."