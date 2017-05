In 10 minuten je weg naar buiten programmeren: Dutch Technology Week opent met escape room

EINDHOVEN - Lukt het jou om binnen 10 minuten jezelf uit een escape room te programmeren? Die uitdaging kunnen bezoekers aangaan op de Dutch Technology Week in Eindhoven. Deze week vol technische snufjes en ontwikkelingen werd maandag officieel geopend.

De escape room is een tijdreismachine. Je bent per ongeluk in het jaar 2150 beland. Door te programmeren kun je jezelf weer terug naar nu krijgen. De escape room staat er vooral om jongeren enthousiast te krijgen, zegt directeur Guido Dierick van NXP: “Op school leer je rekenen en taal. Maar er is nog te weinig les in programmeren. Dat willen we stimuleren."



'Superleuk'

Wassiem en Evelien waren de eerste twee die de escape room mochten uitproberen. Als volleerd ontsnappers stonden ze zo weer buiten. “Het is een leuke manier om te leren wat je moet doen met programmeren”, zegt Wassiem.





“Het is superleuk”, zegt Evelien. “Zeker omdat je er ook iets van leert. Dat is dubbele winst.” Maar of Evelien ook programmeur wil worden, weet ze nog niet. Toch is het handig om het te leren. “Je hebt er later altijd profijt van.”De Dutch Technology Week is van 15 tot en met 20 mei. De escape room is op verschilllende evenementen te spelen.