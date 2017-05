Handlanger Klaas Otto blijft voorlopig vastzitten

BREDA - Janus de V., de handlanger van Klaas Otto, blijft nog minstens veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda maandag bepaald. De V. uit Bergen op Zoom werd vrijdagmiddag vrijgelaten, maar in de avond weer opgepakt, omdat hij de voorwaarden voor zijn vrijlating opnieuw had geschonden.

Aan welke voorwaarde De V. zich niet heeft gehouden, willen zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie niet zeggen. Belangrijke voorwaarden kunnen zijn dat hij bereikbaar moet zijn voor de politie en dat hij geen contact met medeverdachten mag hebben. Advocaat Robert van 't Land vertelde eerder al dat er vermoedelijk verboden contact is geweest met getuigen of medeverdachten in de strafzaak.



Op vrije voeten

Rondom het wel of niet vrijlaten van De V. is veel gedoe. Vorige week werd tijdens een pro-formazitting, waar Otto en De V. moesten verschijnen, beslist dat De V. op vrije voeten zou komen.



Woensdag werd De V. in zijn cel in Dordrecht echter opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van mishandeling. De rechter-commissaris in Breda haalde daar vrijdag een streep doorheen, maar Janus de V. presteerde het 's avonds al om weer terug in de cel te belanden.



No Surrender

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Hij zou daarbij hulp hebben gekregen van Janus de V.