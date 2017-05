Steven Kruijswijk gooit handdoek nog niet in de ring

Steven Kruijswijk in actie in de Giro (foto: VI Images)

DEN BOSCH - Steven Kruijswijk doet voorlopig niet mee met de grote mannen in de Giro d’Italia. De rossige Brabander staat na een ruime week fietsen op de tiende plek in het algemeen klassement. De achterstand op koploper Nairo Quintana is drie minuten en zes seconden.

Kruijswijk verloor ruim tweeënhalve minuut in de etappe van zondag. "Dat was een redelijk pitte dag", vertelt de coureur van LottoNLJumbo. "Ik moest net iets de diep gaan om de toppers te volgen. Ik denk dat ik een keer te veel in het rood heb gereden. Daarna kon ik me niet meer goed herpakken en heb ik veel tijd verloren. Zoveel was niet nodig geweest. Maar je wil niet lossen en gaat daarom volle bak door."



Kruijswijk gooit na een matige eerste week nog zeker niet de handdoek in de ring. "Ik denk dat Quintana de grote favoriet voor de eindzege is. Voor mij is het te hopen dat het vanaf nu beter gaat en dat ik de mensen die voor mij staan in het klassement één voor één weet te passeren."Er is in de Giro vandaag (maandag) een rustdag. "Het is zaak om goed te herstellen", aldus de wielrenner op de website van zijn werkgever. "De focus moet er weer op. We hebben nog twee weken te gaan en dat is nog heel lang. Ik kan nog verbeteren. Daar ben ik zeker van."In 2016 leek Kruijswijk de Giro te winnen. Door een valpartij lukte het hem niet om de roze trui mee te nemen naar Brabant. Hij eindigde net buiten het erepodium.