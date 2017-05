Deze vrouwen werden moeder op Moederdag

EINDHOVEN - Voor het eerst moeder worden is altijd spannend en bijzonder, maar voor het eerst moeder worden op Moederdag is helemaal speciaal. Zeker vijftien vrouwen in de regio mochten zondag hun eerste kind in hun armen sluiten. Dat blijkt uit een belronde langs alle Brabantse ziekenhuizen.

De kersverse vaders en moeders kregen samen zeven dochters en acht zoons. Er werden geen tweelingen geboren.



Van Texas naar Brabant

Op de foto zien we Amerikaanse mama Janna uit Houston. Zij verruilde een aantal jaren geleden haar leven in Texas voor Brabant om bij haar geliefde Maikel te zijn. "Op een dag zoals Moederdag is het soms extra moeilijk om aan de andere kant van de wereld te zijn. Het liefste wat je dan wilt doen, is je moeder een dikke knuffel geven en bedanken voor alles wat ze doet", aldus mama Janna.

Met de komst van kleine Milo vieren ze vandaag hun eerste Moederdag samen.



Het Amphia Ziekenhuis in Breda kon helaas geen gegevens aanleveren. De vrouwen die daar afgelopen zondag een kindje kregen zijn dus niet meegerekend.