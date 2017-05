Overuren bij internetbeveiligers na cyberaanval: 'De mens is altijd de zwakste schakel'

EINDHOVEN - Internetbeveiligers draaien sinds vrijdag volop overuren om de gevolgen van de cyberaanval WannaCry te beperken. "Het was een kort weekendje", zegt Michel Gulpen van Kembit in Eindhoven. Volgens hem houden IT-beveiligingsbedrijven er rekening mee dat er op korte termijn weer een nieuwe aanval komt. "Daar kun je donder op zeggen."

Meteen na de eerste waarschuwing van de cyberaanval vrijdagavond formeerde Kembit een crisisteam. Het Eindhovense internetbeveiligingsbedrijf waakt over de digitale veiligheid van verschillende ondernemingen in de technologieregio Brainport.



'Pleisters plakken'

"We zijn zo snel mogelijk pleisters gaan plakken," zegt Michel Gulpen. 'Patching' is de term die daarvoor in het jargon gebruikt wordt. "Je wilt voorkomen dat de server getroffen wordt en het bedrijf platlegt."



De internetbeveiligers werkten het weekend grotendeels door om te voorkomen dat WannaCry bij het opstarten van de nieuwe werkweek op maandagochtend slachtoffers zou maken. "De gebruiker is bij een cyberaanval toch de zwakste schakel," zegt Michel Gulpen.