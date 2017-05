Record Willy van der Kuijlen na 51 jaar verbroken

HELMOND - Willy van der Kuijlen is na 51 jaar zijn record kwijtgeraakt. De Helmonder werd zondag door Justin Hoogma van Heracles Almelo ingehaald.

In het voetbalseizoen 1965/1966 ontbrak Van der Kuijlen geen minuut bij PSV. Hij speelde alle wedstrijden van begin tot eind. Tijdens de laatste speeldag was 'Skiete Willy' 19 jaar en 167 dagen oud. Hij was daarmee 51 jaar lang de jongste speler ooit die een compleet seizoen in alle speelminuten voor PSV in actie kwam.



Bij Heracles speelde Hoogma dit seizoen ook alle wedstrijden. Hij was zondag, tijdens de laatste speelronde van het seizoen 2016/2017, 18 jaar en 337 dagen oud. Daarmee passeerde hij dus Van der Kuijlen als jongste recordhouder.



Nu is de Helmonder wellicht niet zo heel rouwig dat hij dit record kwijt is. Met 311 doelpunten is hij nog altijd topscorer aller tijden van de eredivisie.



