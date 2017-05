Vrachtwagen in de sloot naast A58 bij Tilburg, chauffeur komt er zonder kleerscheuren vanaf

TILBURG - Op de A58 bij Tilburg is maandagmiddag een vrachtwagen van de weg geraakt en in een sloot naast de weg terechtgekomen.

De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij is nog wel nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het is nog onduidelijk waardoor de chauffeur de controle over zijn vrachtwagen heeft verloren. Voor zover bekend waren er geen andere weggenbruikers bij het ongeluk betrokken.



Door het ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. Tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg Centrum-Oost staat een file van enkele kilometers.