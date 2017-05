Explosie van rupsen verandert planten in 48 uur in één groot web

EINDHOVEN - Een plant die binnen enorm korte tijd omgetoverd is tot een groot web, door enorm veel rupsen. De rups van de spinselmot kan er voor zorgen. In Eindhoven is dat nu ook het geval, onder meer bij het riviertje de Tongelreep bij de Antoon Coolenlaan. Het ziet er niet uit, maar dat is eigenlijk het enige negatieve. De plant zal herstellen en na zes weken zijn de rupsen als spinselmotten gevlogen.

"Als je de plant ziet, weet je ook meteen waarom het dier zo heet", zegt Bart van Kollenburg, manager Openbaar Groen bij Vos Capelle. "Het dier spint de complete plant in. Eigenlijk doen ze dat om zichzelf te beschermen, het is natuurlijke bescherming tot ze een vlinder zijn geworden." In Eindhoven ging de plant van normaal naar een compleet web in 48 uur. "Dat kan zeker, het gaat snel. Het is in no-time gedaan."



Meestal zijn er geen gevolgen voor de plant. "Ze vreten alle bladeren op. Dat is natuurlijk geen gezicht. Het is ook wel een klap voor de plant, maar uiteindelijk houdt die er niets aan over. Het duurt vier tot zes weken, dan is de rups een vlinder. Na de langste dag van het jaar komt er vaak weer blad aan een plant, die zal dan snel herstellen. Het heeft allemaal weinig gevolgen."



Niet bestrijden

Volgens Van Kollenburg heeft het weinig zin om de rups van de spinselmot te bestrijden. "Er zijn methoden om het te bestrijden, maar het heeft eigenlijk geen nut. Je komt niet door het spinsel heen, dus je komt ook niet bij de rups."



De rups in je plant hebben is pure pech. "Het is echt willekeur. Het kan zijn dat ze twee jaar dezelfde plant kiezen, maar het kan ook zestig jaar duren voor ze weer een keer in dezelfde plant zitten. En waar een buxusrups over kan springen naar de buurman, is dat bij de rups van de spinselmot niet zo. Die kiest zijn plek en daar blijft het bij."