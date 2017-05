Zelfs na een val van acht meter móést Bart bij het Feyenoordfeest zijn

DEN BOSCH - Helemaal vooraan bij de Coolsingel keek Bart van Eerden uit Den Bosch maandagochtend toe hoe ‘zijn’ Feyenoord werd gehuldigd. Nog geen twee weken eerder maakte hij nog een val van acht meter tijdens zijn werk als dakdekker.

Hij kon met zijn gebroken heup, bekken, stuitje, schaambeen, pols en oogkas sindsdien niet meer in het stadion zijn. Maar dankzij inzet van een familievriend en stichting Wensambulance zag hij toch de spelers van Feyenoord met hun kampioensschaal.



"Ik heb een geweldige dag gehad", vertelt Bart vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. "Gisteren heb ik met spanning zitten kijken, want ze moesten uiteraard eerst winnen. Maar ik had er alle vertrouwen."



Roelie, de moeder van een vriendin van Bart, was al een tijdje bezig met iets speciaals voor Bart te regelen. Hij zit al jaren in de Kuip en was tijdens het vorige kampioenschap van Feyenoord te jong om echt van het feest te genieten. "Ik ben haar zo dankbaar. Zij heeft al die mails eruit gegooid, samen met haar dochter Natasja. Ik ben echt superblij", aldus de 29-jarige Bosschenaar.





Stichting Wensambulance vervoerde Bart per ambulance naar de Coolsingel, waar hij vooraan in de zone voor de mindervaliden het feest meemaakte. "De hele beleving bij de huldiging en in de stad was prachtig", vertelt hij enthousiast. "Zo mooi om te zien hoe blij iedereen dan is."Vorige week stuurde niemand minder dan aanvoerder Dirk Kuyt een filmpje naar Bart om hem een hart onder de riem te steken.Wanneer Bart weer in de Kuip zijn club weer kan aanmoedigen, is nog niet duidelijk. "Binnenkort heb ik weer een operatie. Ik heb van vandaag in ieder geval volop kunnen genieten", aldus Bart. "Hopelijk staan we er volgend jaar weer!"